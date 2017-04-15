В Нью-Йорке протестующие требуют публикации налоговой отчетности Трампа

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Тысячи протестующих вышли в субботу на улицы Нью-Йорка, требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности, передает агентство Рейтер.

Как сообщают организаторы, нью-йоркский протест стал лишь одним из более 150, проходящих по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами США, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.

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Нью-йоркские демонстранты собрались на так называемый "Налоговый марш" в районе Средний Манхэттен, они хотят привлечь внимание к отказу президента публиковать свою налоговую декларацию. Шествие началось в Брайант-парке, где, по оценкам Рейтер, собрались пять тысяч протестующих.

Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.

Dear @realDonaldTrump,



New York City really cares about seeing your tax returns. After all they are paying for Trump Tower. 😒#TaxMarch pic.twitter.com/j7wnQkYNdv — Resistance Movement (@ResistanceMove) 15 апреля 2017 г.

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Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.

"Я не думаю, что кому-то это интересно, за исключением прессы", — сообщил политик в ходе интервью телеканалу ABC в сентябре. Также он заявлял, что обнародовать декларацию рано, пока Налоговая служба США проводит ее аудит. В службе, в свою очередь, сообщили, что Трамп может опубликовать свою отчетность даже в ходе ее аудита, добавляет Рейтер.