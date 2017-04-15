На мексиканском курорте за одну ночь сгорели восемь баров

МЕХИКО, 15 апр — РИА Новости. Сразу восемь увеселительных заведений сгорели в ночь на субботу на известном мексиканском курорте Икстапа на берегу Тихого океана, сообщают местные власти.

По информации службы гражданской обороны штата Герреро, изначально огонь охватил бар Malkerida, один из самых известных в туристической зоне Икстапы. Однако затем пламя перекинулось на расположенные рядом заведения и жилой дом. О погибших и раненых данных пока нет.

Причины пожара власти не сообщают, однако отмечают, что огонь вспыхнул в заведении, где несколько дней назад произошла перестрелка и были убиты четыре человека. Двоих погибших власти опознали как членов местных преступных группировок.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.