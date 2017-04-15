В Мексике в перестрелке убили телохранителя сына наркобарона Коротышки

МЕХИКО, 15 апр — РИА Новости. Известный в Мексике бандит, телохранитель сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, убит в перестрелке с мексиканской морской пехотой.

По информации министерства военно-морского флота Мексики, столкновение отряда морпехов и бандитов во главе с Франсиско Сасуэтой Росалесом произошло в штате Синалоа. "Министерство ВМФ Мексики сообщает общественности, что его бойцы отразили нападение в окрестностях муниципии Бадирагуато, в Синалоа, в результате чего погиб обвиняемый по имени Франсиско Хавьер N", — уточняет ведомство.

Бадирагуато является родиной Коротышки, который долгое время возглавлял картель "Синалоа", а затем был арестован и экстрадирован в США. Сейчас личность убитого телохранителя сына Коротышки Ивана Арчивальдо Гусмана уже подтверждена.

Несколько лет назад министерство финансов США заблокировало все активы сыновей Гусмана Ивана и Овидио, а также запретило американским гражданам и компаниям осуществлять с ними какую-либо коммерческую деятельность. Дети наркобарона подозреваются в причастности к незаконным поставкам наркотиков, которые картель "Синалоа" осуществлял в США. Они внесены в списки наркоторговцев в США.

В феврале этого года Росалес был задержан в городе Кулиакан, однако через месяц сбежал из тюрьмы "Агуаруто" вместе с известным бандитом, сыном одного из основателей могущественного картеля "Синалоа" Хуана Эспаррагосы Монсона.