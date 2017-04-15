В Австрии расследуют причины столкновения поездов на вокзале в Вене

ВЕНА, 15 апр — РИА Новости. Специальная комиссия по расследованию займется изучением обстоятельств инцидента со столкновением двух поездов на венском вокзале Майдлинг, в результате которого пострадали, по последним данным, девять человек, сообщает министерство транспорта Австрии.

Два поезда столкнулись на вокзале Вена-Майдлинг в субботу, 47 человек были освобождены из поврежденных вагонов, девять человек получили легкие травмы. Инцидент произошел около 16.30 по местному времени (17.30 мск).

Следователи призваны изучить место происшествия, задокументировать доказательства, реконструировать все условия и выяснить причину произошедшего.

В настоящее время вокзал временно закрыт. Как следует из сообщения на сайте Австрийских железных дорог (OEBB), поезда переориентированы на соседние станции, часть поездов от аэропорта Вены до главного вокзала пришлось отменить. Сотрудники компании советуют закладывать дополнительный час при расчете маршрута перемещения, включающего Майдлинг.