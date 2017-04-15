Спикер парламента Ирака призвал оценить влияние идеологии ИГ* на детей

МОСУЛ, 15 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Спикер иракского парламента Салим аль-Джабури в субботу призвал профильные ведомства оценить степень влияния идеологии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на детей в освобожденных армией районах страны.

"Профильным министерствам надлежит разработать концепцию и принять специальный воспитательный план для освобожденных от ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ) районов; оценить степень того влияния, которому подверглись дети, определить методы коррекции и отыскать специализированные педагогические кадры", — цитирует иракского спикера, выступившего на педагогической конференции в Багдаде, телеканал Rudaw.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*террористическая группировка, запрещенная в России