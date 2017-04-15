Медведчук рассказал, как Украина может "сознательно" отказаться от Крыма

Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (20)

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Инициатива министра юстиции Украины Павла Петренко по отказу от советских законов будет означать и отмену передачи Крымской области Украинской ССР в 1954 году. Такое мнение высказал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Интересно, министр сознательно отказывается от принадлежности Крыма Украине или просто "не подумал", — написал Медведчук в блоге.

"Смысл происходящего понять можно: министр не умеет заниматься делом и потому старается выказать себя "прогрессистом" (читай ― "декоммунизатором"), благо для этого особых способностей не требуется", — отметил политик.

Медведчук предположил, что следующей мерой по декоммунизации станет "отмена советской таблицы умножения как не соответствующей "демократическим принципам".

Глава минюста Украины Павел Петренко 12 апреля предложил принять законопроект об отмене всех нормативно-правовых актов времен СССР. По его словам, в мае инициатива будет представлена на рассмотрение Верховной рады.