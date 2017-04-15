Медведчук рассказал, как Украина может "сознательно" отказаться от Крыма

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Инициатива министра юстиции Украины Павла Петренко по отказу от советских законов будет означать и отмену передачи Крымской области Украинской ССР в 1954 году. Такое мнение высказал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.
"Интересно, министр сознательно отказывается от принадлежности Крыма Украине или просто "не подумал", — написал Медведчук в блоге.
"Смысл происходящего понять можно: министр не умеет заниматься делом и потому старается выказать себя "прогрессистом" (читай ― "декоммунизатором"), благо для этого особых способностей не требуется", — отметил политик.
Глава минюста Украины Павел Петренко 12 апреля предложил принять законопроект об отмене всех нормативно-правовых актов времен СССР. По его словам, в мае инициатива будет представлена на рассмотрение Верховной рады.