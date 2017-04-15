Чавушоглу назвал недугом желание Запада вмешиваться в дела России и Турции

АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал стремление Запада вмешиваться в дела Турции и России недугом, который продолжается не один год.

"Ряд западных стран любит вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не может вылечиться от этого недуга, который продолжается уже не один год. Эта категория государств возомнила себя "начальниками" над остальными", — заявил турецкий министр на встрече с представителями русской общины провинции Анталья, добавив, что Европу беспокоит сближение Турции и России. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам Чавушоглу, терроризм представляет общую угрозу для всех стран, в том числе для Турции и России. "Анкара намерена укреплять сотрудничество с Москвой в вопросе борьбы с проявлениями терроризма. Специалисты двух стран начали чаще проводить встречи", — добавил глава турецкого МИД