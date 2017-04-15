ВВС США впервые разместили группу истребителей F35 в Великобритании

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США впервые дислоцировали новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Великобритании, сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил.

"Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе", — приводятся в сообщении слова верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти.

Он добавил, что присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе".

Количество самолётов не сообщается, однако ранее Пентагон отмечал, что речь идет о небольшом числе машин.