Британский фрегат будет сопровождать российские корабли в районе Ла-Манша

ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сторожевой корабль ВМС Великобритании будет сопровождать группу российских кораблей, которые планируют пройти недалеко от британских берегов в субботу вечером, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

"Сторожевой корабль Sutherland сегодня будет сопровождать российские военные корабли, которые, как ожидается, пройдут через Ла-Манш предстоящей ночью. Корабль обнаружил российские корабли ранним утром пятницы 14 апреля во время их движения в Северном море к проливу Па-де-Кале. К российским сторожевым кораблям "Стерегущий", "Сообразительный" и "Бойкий" позже присоединились танкер поддержки и буксир. Sutherland продолжит отслеживать передвижение группы по мере приближения ее к территориальным водам Великобритании", — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Глава министерства Майкл Фэллон заявил, что британские ВМС пристально наблюдают за передвижением российских ВМФ, используя все возможные способы.

"Королевские ВМС сохраняют бдительность и всегда готовы защитить Британию. Наши военнослужащие следят за каждым движением кораблей, используя самые лучшие радары для слежения за курсом и скоростью", — приводятся в заявлении слова Фэллона.

По словам командира сторожевого корабля Sutherland Эндрю Кэнала, подобная операция для флота является рутинной.