США
15.0415 апреля19:04МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Макрон пообещал заставить Путина уважать его

Сюжет:
Выборы президента Франции (445)
18:3515.04.2017
(обновлено: 18:40 15.04.2017)
0284031
Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже. Архивное Фото.
© РИА Новости. Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в случае победы на выборах сумеет "заставить Путина" уважать его. Об этом политик заявил в интервью изданию Jeune Afrique.

Марин Ле Пен выступает на митинге. Архивное фото
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Макрон и Ле Пен идут "ноздря в ноздрю" в предвыборной гонке, показал опрос

По мнению Макрона, он может добиться того, чтобы Путин "относился к нему с уважением" благодаря тому, что он "ничего не должен России". Экс-министр экономики заявил, что в ходе предвыборной кампании имели место "неприемлемые случаи вмешательства".

Французский политик намерен в случае своего избрания твердо заявить Путину, что готов к диалогу по урегулированию конфликтов в Сирии и на Украине. По его словам, в случае "выполнения Россией своих обязательств" он совместно с руководством ФРГ будет постепенно отменять экономические санкции и развивать политическое и экономическое партнерство Евросоюза с Россией.

Лидер Непокорившейся Франции, кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон на теледебатах
© REUTERS/ Lionel Bonaventure/Pool
Опрос показал самого убедительного кандидата в президенты Франции

Макрон отметил, что Россия — "страна с великим народом, культурой и историей", напомнив, что Париж и Москва нередко выступали в роли союзников. Вместе с тем, по его мнению, нет никаких причин для того, чтобы "позволять России действовать в нарушение международного права".

Ранее Макрон заявлял, что считает необходимым вести диалог с Россией, но вместе с тем не "потворствовать" ей. По его мнению, ряд его соперников на выборах — Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — "очарованы Владимиром Путиным". В феврале в команде Макрона обвинили телеканал RT и агентство Sputnik в распространении ложной информации о кандидате, не представив никаких доказательств.

Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS/ Lionel Bonaventure/Pool
Приз зрительских антипатий. Дебаты во Франции дали надежду на сенсацию

В штабе Макрона также выдвигали обвинения о причастности России к кибератакам против избирательной кампании кандидата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные утверждения "абсолютно беспочвенными", отметив, что распространение подобных обвинений свидетельствует о непрофессионализме и русофобии их авторов

Бывший министр экономики Эммануэль Макрон, по данным опросов, является одним из фаворитов предвыборной гонки во Франции наряду с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьером страны Франсуа Фийоном. Выборы президента Франции пройдут в два тура, которые состоятся 23 апреля и 7 мая.

За выборами президента Франции следите здесь >>

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена