Макрон пообещал заставить Путина уважать его

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в случае победы на выборах сумеет "заставить Путина" уважать его. Об этом политик заявил в интервью изданию Jeune Afrique.

По мнению Макрона, он может добиться того, чтобы Путин "относился к нему с уважением" благодаря тому, что он "ничего не должен России". Экс-министр экономики заявил, что в ходе предвыборной кампании имели место "неприемлемые случаи вмешательства".

Французский политик намерен в случае своего избрания твердо заявить Путину, что готов к диалогу по урегулированию конфликтов в Сирии и на Украине. По его словам, в случае "выполнения Россией своих обязательств" он совместно с руководством ФРГ будет постепенно отменять экономические санкции и развивать политическое и экономическое партнерство Евросоюза с Россией.

Макрон отметил, что Россия — "страна с великим народом, культурой и историей", напомнив, что Париж и Москва нередко выступали в роли союзников. Вместе с тем, по его мнению, нет никаких причин для того, чтобы "позволять России действовать в нарушение международного права".

Ранее Макрон заявлял, что считает необходимым вести диалог с Россией, но вместе с тем не "потворствовать" ей. По его мнению, ряд его соперников на выборах — Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — "очарованы Владимиром Путиным". В феврале в команде Макрона обвинили телеканал RT и агентство Sputnik в распространении ложной информации о кандидате, не представив никаких доказательств.

В штабе Макрона также выдвигали обвинения о причастности России к кибератакам против избирательной кампании кандидата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные утверждения "абсолютно беспочвенными", отметив, что распространение подобных обвинений свидетельствует о непрофессионализме и русофобии их авторов

Бывший министр экономики Эммануэль Макрон, по данным опросов, является одним из фаворитов предвыборной гонки во Франции наряду с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьером страны Франсуа Фийоном. Выборы президента Франции пройдут в два тура, которые состоятся 23 апреля и 7 мая.

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