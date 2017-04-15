В парке на юго-востоке КНР обрушился навесной мост, пострадали 10 человек

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости, Иван Булатов. В парке в провинции Цзянси на юго-востоке Китая обрушился навесной мост, ранения получили 10 человек, передает в субботу агентство China News Service со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в уезде Цзинганшань городского округа Цзиань примерно в 16 часов по местному времени (11.00 мск). Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, однако угрозы их жизням нет.

Все они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. В настоящий момент ведется расследование случившегося.