Пользователи узнали о "секретном" режиме YouTube

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Пользователь ресурса Reddit нашел способ активировать скрытый "ночной режим" YouTube, при включении которого цветовая схема сайта меняется с белой на черную.

Функция работает в последней версии браузера Google Chrome. Чтобы ее активировать, нужно открыть панель инструментов разработчика, нажав клавиши Ctrl+Shift+I в Windows или Option+Command+I на Mac.

В поле во вкладке Console необходимо вставить текст document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE" и нажать на клавиатуре кнопку Enter.

Панель инструментов разработчика в Chrome

Затем панель инструментов нужно закрыть и обновить страницу. После этого в главном меню (вверху справа) появится вкладка "Ночной режим".

Вкладка "Ночной режим" в меню YouTube

Как пишет портал The Verge, YouTube еще не анонсировал новую функцию. Вероятно, она является одним из нововведений, которые пока тестируются.