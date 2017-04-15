Боевики ИГ* применили отравляющий газ во время атак в Мосуле

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* осуществили атаку с использованием отравляющего газа в недавно освобожденной части западного Мосула в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военного.

Офицер в составе антитеррористических сил сообщил в субботу, что атака произошла днем ранее в районе аль-Абар, когда боевики ИГ* запустили ракету с хлором. По его словам, семь человек из числа военных ощутили проблемы с дыханием и были доставлены в ближайшую полевую лечебницу, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ* 7 апреля обстреляли в Мосуле мирных граждан снарядами с боевым газом.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.