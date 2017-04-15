СМИ рассказали, где могли быть изготовлены бомбы, взорвавшиеся в Дортмунде

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следователи полагают, что бомбы, взорвавшиеся около автобуса футболистов в Дортмунде, могли быть изготовлены с использованием взрывчатых веществ из запасов бундесвера, пишет газета Welt.

"Взрывчатое вещество в самодельном взрывном устройстве, начиненном металлическими предметами, предположительно, было взято из запасов бундесвера", — приводит издание слова источника, связанного с расследованием.

Однако сообщается, что эту версию предстоит проверить.

Во вторник менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с автобусом, которым команда из Дортмунда направлялась на матч, прогремели три взрыва, пострадал футболист "Боруссии" Марк Бартра. Сообщалось, что на месте взрыва было найдено письмо, которое, по словам главы МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральфа Егера, необычно и указывает, что преступление могли совершить правые экстремисты, левые экстремисты, исламисты.