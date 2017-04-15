Число жертв наводнения в Иране увеличилось до 35

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Число погибших при наводнении на северо-западе Ирана возросло до 35 человек, восемь человек числятся пропавшими без вести, заявил глава организации по чрезвычайным ситуациям страны Исмаил Наджар.

Ранее Наджар сообщил о 25 жертвах. По его словам, наводнение было вызвано обильными дождями, шедшими с утра пятницы в четырех провинциях Ирана — Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан и Зенджан.

"В общей сложности число погибших достигло 35 человек", — сообщил Наджар агентству ISNA, отметив, что спасателям удалось найти тела тех, кто считался пропавшими без вести.

Большая часть жертв, как отмечало агентство, приходилась на провинцию Восточный Азербайджан. Власти проводят поисково-спасательные операции.