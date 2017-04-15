Спецслужбы Пакистана предотвратили планировавшийся на Пасху теракт

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Разведслужбы Пакистана предотвратили крупный теракт в городе Лахор на северо-востоке страны, который планировался на Пасху, сообщает издание Dawn со ссылкой на заявление пакистанских военных.

Сообщается, что силы безопасности страны в пятницу провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован боевик, подозреваемый в планировании атаки, а также задержана его подельница. В ходе операции ранения получили четыре военных.

Как говорится в заявлении, военные нашли пояса смертников и взрывчатку. По данным издания, боевики планировали осуществить атаку в воскресенье во время празднования Пасхи.

Весной прошлого года в парке развлечений города Лахор на северо-востоке Пакистана в разгар празднования католической Пасхи террорист-смертник совершил самоподрыв, в результате погибли более 70, ранены свыше 300 человек.