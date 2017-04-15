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В мире

СМИ: Трамп в ходе визита в Лондон хочет прокатиться на карете Елизаветы II

15:1215.04.2017
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Лондон хочет проехаться по городу на золотой карете королевы Великобритании Елизаветы Второй, пишет газета Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017/ Mandel Ngan
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Как сообщили чиновники, Белый дом дал понять, что каретная процессия в центре Лондона является важным элементом визита американского президента в британскую столицу, который может состояться во вторую неделю октября.

Силы безопасности предупредили, что такая процессия потребует колоссальной операции по обеспечению безопасности, которую трудно сравнить с предыдущими визитами глав государств в Великобританию.

Как пишет издание, полиция Лондона уже готовится к проведению самой крупной за последние годы операции по поддержанию общественного порядка, так как визит американского президента может собрать в центре города десятки тысяч протестующих. Правоохранительные органы пытаются понять, как достичь баланса и обеспечить безопасность Трампа, при этом позволив общественности принять участие в демонстрации.

"Транспортное средство, на котором перемещается президент США, это нечто выдающееся. Оно разработано таким образом, чтобы выдержать массированный удар, например, маломощную реактивную гранату. Если он находится внутри транспортного средства, он невероятно хорошо защищен, и помимо этого, оно (транспортное средство) может перемещаться с огромной скоростью. Если же пара лошадей везет его в золотой карете по аллее Мэлл (улица в лондонском районе Вестминстер, связывающая Букингемский дворец с Трафальгарской площадью), фактор риска резко возрастает", — заявил один из источников.

"В карете также может быть защита, такая, как пуленепробиваемое стекло, но в данном случае возможности ограничены. В частности, оно очень хрупкое. Оно не смогло бы оказать значительного сопротивления гранате, выпущенной из РПГ, или другому мощному оружию. Бронебойные снаряды могут устроить очень печальное шоу ", — добавил он.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
summersector
Думаю, в этом своём дерзновении он мог бы пойти и дальше, например померить на своей голове Корону Британской Империи. Почему бы и нет. И предложить, пока не поздно, отдать ему в аренду территорию Гибралтара под американскую военную базу .
15:21
15.04.2017
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