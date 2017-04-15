СМИ: тунисец, устроивший теракт в Берлине, получал приказы от главаря ИГ*

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Террорист Анис Амри, совершивший атаку на рождественском базаре в центре Берлина в декабре, получал приказы напрямую от одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Zeit.

Сообщается, что Амри связывался с боевиком ИГ*, известным как Бараа аль-Ираки, и получал от него указания. Издание Spiegel со ссылкой на источники в службе пишет, что аль-Ираки является ответственным за "внешние операции" ИГ*.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, через несколько дней был убит в Милане в перестрелке с полицией.

В начале января официальный представитель генпрокуратуры ФРГ заявила, что собранные доказательства указывают на то, что Амри был единственным исполнителем теракта. Позднее правоохранительные органы ФРГ назвали Амри преступником-одиночкой.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.