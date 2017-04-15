Лавров: "нормандский формат" изучит вопрос о нарушении Киевом обязательств

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (202)

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что в ближайшее время пройдет встреча в "нормандском формате", где будет, в том числе, рассмотрен вопрос несоблюдения Киевом своих обязательств.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", "главное — не проскочить границу".

"Я думаю, всем уже давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно, и означает она еще также и то, что в Киеве ни в грош не ставят своих европейских покровителей", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

По его словам, "пресс-служба Кремля уже сообщила, что в ближайшее время планируется контакт в "нормандском формате". "Думаю, что это будет одним из очень серьезных вопросов для рассмотрения", — добавил Лавров.