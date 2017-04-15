ГП Украины проверяет данные о выезде экс-бойцов "Беркута" в Россию

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проверяет информацию о выезде в Россию четверых бывших сотрудников харьковского спецподразделения "Беркут", которые проходят по делу об акциях протестов в центре Киева в 2014 году, заявил прокурор Александр Ковальчук.

Адвокат четверых экс-бойцов "Беркута" Валентин Рыбин в субботу рассказал РИА Новости, что его подзащитные в четверг 13 апреля пересекли украинско-российскую границу и сейчас находятся в России. По его словам, они пересекли границу законно, после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования, по внутреннему паспорту, поэтому это нельзя назвать побегом. В Россию они уехали в целях безопасности.

"Эта информация проверяется… Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они уехали в Россию, нет", — сказал Ковальчук в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, информация об этом должна поступить от Госпогранслужбы Украины.