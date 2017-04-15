Украинские пограничники пропустили в Донбасс 80 тонн гумпомощи от МККК

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Украинские пограничники пропустили через пункт "Новотроицкое" в направлении подконтрольной ополченцам территории Донбасса четыре грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает госпогранслужба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали четыре грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, в грузовиках находились продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.