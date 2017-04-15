Число жертв наводнения в Иране увеличилось до 25 человек

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Число жертв наводнения на северо-западе Ирана увеличилось до 25 человек, 16 числятся пропавшими без вести, передает агентство ISNA со ссылкой на главу службы управления по кризисным ситуациям страны.

Агентство отмечает, что большая часть жертв приходится на провинцию Восточный Азербайджан.

Глава службы управления кризисных ситуаций Исмаил Наджар сообщил, что обильные осадки выпадали с утра пятницы в четырех провинциях Ирана — Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан и Зенджан — и привели к наводнению в ряде округов провинций.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнения в двух округах провинции Восточный Азербайджан стали по меньшей мере 17 человек, 37 пострадали.

Власти проводят поисково-спасательные операции.