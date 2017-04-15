Пушков: вовлекая Китай в большую игру, Трамп показывает, что не безрассуден

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вовлечение Китая в "большую игру" показывает, что президент США Дональд Трамп не безрассуден и взвешивает риски, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Трамп не безрассуден. Он взвешивает риски. Об этом говорит отказ от удара по (Северной) Корее и вовлечение Китая в большую игру вместо конфликта с ним", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия. США также направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Позднее появилась информация, что администрация США намерена при подходе к КНДР использовать политику максимального давления, по возможности при помощи Китая. При этом в Белом доме надеются на согласие Китая и России с ужесточением санкций ООН в том случае, если КНДР проведет очередное, шестое по счету, ядерное испытание.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает.