Тайвань потратит $1,2 миллиарда на борьбу с загрязнением атмосферы

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Власти острова Тайвань намерены за ближайшие два года потратить 36,5 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 1,2 миллиарда долларов США) на борьбу с загрязнением атмосферы вредными частицами PM2.5, передает в субботу агентство Синьхуа.

По данным агентства, власти Тайваня намерены к 2019 году сократить концентрацию частиц PM2.5 в атмосфере на 18,2% — до 18 микрограммов на кубометр.

Власти острова также планируют к 2019 году сократить на 1 миллион количество мотоциклов на Тайване с высоким уровнем выбросов в атмосферу.

Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, составляет 25 микрограммов на кубический метр.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что правительство страны примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха в этом году и "вернет Китаю голубое небо". По словам китайского премьера, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%, значительно снизится концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе. Он добавил, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжигаем угля, модернизируют электростанции на угле и примут ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения, а также ужесточат природоохранное законодательство.