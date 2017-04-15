Жертвами наводнения в Иране стали по меньшей мере 17 человек

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана, сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Халил Саейи.

"На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр", — приводит телеканал IRIB его слова.

Поисково-спасательные операции продолжаются, отметил он. Агентство IRNA, ссылаясь на Саейи, сообщает, что в результате наводнения пострадали 37 человек.