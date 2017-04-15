В ДНР заявили, что силовики 50 раз нарушили перемирие в течение суток

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв при этом 19 населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и окраины Донецка, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 49 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики…, разрушения были зафиксированы в поселке Трудовские (окраина Донецка – ред.) и в населенном пункте Зайцево (окраина Горловки – ред.). Информации о жертвах и пострадавших не поступало", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.