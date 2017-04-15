СМИ: Трамп дает военным больше самостоятельности в борьбе с ИГ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа призывает военачальников принимать больше самостоятельных решений в противоборстве с террористической группировкой "Исламское государство"*, пишет издание Wall Street Journal.

"В этом нет ничего официального, однако это начинает приобретать очертания. В среде командного состава есть понимание, что они способны сделать чуточку больше — так и есть", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника в министерстве обороны США.

Wall Street Journal отмечает, что при бывшем президенте Бараке Обаме комсостав часто жаловался на скрупулезное регламентирование их действий со стороны Белого дома, сейчас же военным говорят о наличии большей свободы в принятии решений — не советуясь с администрацией. По данным газеты, Трамп 13 апреля подчеркнул, что дает свободу действий Пентагону.

Новый подход администрации Трампа был продемонстрирован в Афганистане. Командующий американскими силами в Афганистане генерал Джон Николсон принял решение о применении сверхмощной бомбы на востоке Афганистана против ИГ*, отмечает газета.

Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил, что Трамп не знал о намерении генерала применить бомбу до того, как она была сброшена. Другое официальное лицо приводит слова министра обороны США Джеймса Мэттиса. "Господин Мэттис говорит им, что сейчас не так, как было раньше, вам не нужно спрашивать перед тем, как вы сбросите "мать всех бомб", — пишет газета.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков ИГ*. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоят 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.