Немецкая Tagesspiegel получила письмо с угрозами после взрыва в Дортмунде

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Органы безопасности Германии изучают письмо с угрозами, поступившие в редакцию берлинского издания Tagesspiegel.

Как сообщает само издание, в редакцию поступило письмо с текстом, в котором говорится, что 22 апреля прольется кровь. Отмечается, что спецслужбы относятся к данной угрозе всерьез, так как после взрыва в Дортмунде опасность еще сохраняется.

"Мы должны все воспринимать всерьез, так как у нас нет следа к дортмундскому преступнику", — сообщили в спецслужбе.

Во вторник менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с автобусом, которым команда из Дортмунда направлялась на матч, прогремели три взрыва, пострадал футболист "Боруссии" Марк Бартра. Сообщалось, что на месте взрыва было найдено письмо, которое, по словам главы МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральфа Егера, необычно и указывает, что преступление могли совершить правые экстремисты, левые экстремисты, исламисты.