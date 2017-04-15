В Токио продумывают возвращение японских граждан из Южной Кореи

ТОКИО, 15 апр — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии принимает меры, чтобы быть полностью готовым к непредвиденным ситуациям в связи с обстановкой вокруг КНДР, включая возвращение на родину своих граждан, находящихся в соседней Южной Корее, заявил журналистам министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Мы отдаем себе отчет в том, что угроза со стороны КНДР перешла на новый уровень и в качественном, и в количественном отношении. Мы постоянно делаем все, чтобы быть полностью готовыми к любым непредвиденным ситуациям. Ведется сбор информации, анализ, мы готовим различные меры. Необходимо всерьез думать об обеспечении безопасности и, на случай непредвиденной ситуации, о возвращении домой (находящихся в Южной Корее японцев – ред.)", — приводит слова министра телекомпания NHK.

Что касается необходимых для этого мер и действий, то, по словам Кисиды, МИД находится "в постоянном контакте со всеми заинтересованными министерствами".

Министр сообщил также, что МИД рассматривает текущий месяц как время наибольшей активности КНДР в связи с юбилейными датами, которые отмечаются в этой стране.

Одна из них – День Солнца, как называют в Северной Корее день рождения основателя государства Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля. Это главный государственный праздник страны. В субботу в Пхеньяне проходит военный парад, который привлек к себе внимание мировых СМИ за счет возможности демонстрации на нем нового вооружения. Не исключается и возможность проведения ядерного испытания или ракетного пуска в честь 105-й годовщины со дня рождения деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.