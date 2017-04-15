Силовики два раза за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (128)

ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Украинские силовики два раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10:00 13 апреля.

"За сутки с 14 на 15 апреля ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82 и 120-мм, гранатометы", — отметили в пресс-службе Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново-Борщеватое, Сокольники. Всего по территории республики было выпущено порядка 90 снарядов. "Пострадавших в результате обстрелов нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 45 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, четверо военных ранены.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. Однако стороны конфликта по-прежнему сообщают об обстрелах.

"За минувшие сутки зафиксировано 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины… Четверо военнослужащих ВСУ получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, на приморском направлении обстреливались районы Водяного, Красногоровки, Павлополя, Широкино, Гнутово и Талаковки. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись Авдеевка, Каменки, Зайцево, Верхнеторецкое, Пески. На луганском направлении, заявляют силовики, обстреливались Крымское, Катериновка, Попасная, Станица Луганская.