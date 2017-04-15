В КНДР заявили, что ответят зеркальными мерами на американский ядерный удар

ТОКИО, 15 апр — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, об этом, обращаясь к участникам парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — основателя государства и деда нынешнего лидера страны, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе.
"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом", — сказал высокопоставленный политик и военный.
В Пхеньяне проходит парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.
Так, год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.