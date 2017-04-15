Экс-министр госбезопасности КНДР принимает парад на трибуне

ТОКИО, 15 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Бывший глава Управления государственной безопасности Северной Кореи Ким Вон Хон, о котором в феврале сообщала южнокорейская разведка, что он репрессирован, как ни в чем ни бывало принимает парад в Пхеньяне, стоя на трибуне вместе со всем руководством страны, сообщило агентство Киодо.

Кадры с живым и невредимым Ким Вон Хоном показало центральное телевидение КНДР.

В Пхеньяне начался парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

Так, год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.