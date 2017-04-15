В Мексике убили четвертого журналиста за последние недели

МЕХИКО, 15 апр – РИА Новости. Мексиканский журналист Максимино Родригес Паласиос был убит в пятницу неизвестными в городе Ла-Пас штата Нижняя Южная Калифорния.
Паласиос стал уже четвертым работником СМИ, убитым в Мексике с начала марта текущего года. Самым громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное 23 марта. Она была расстреляна неизвестным прямо у дома в городе Чиуауа, в нее попали восемь пуль.
Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.