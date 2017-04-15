Экс-глава Пентагона заявил о риске ядерной войны из-за КНДР

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Превентивный удар США по КНДР, о возможности которого сообщали СМИ, может привести к ядерной войне, считает экс-глава министерства обороны США Леон Панетта.
По словам Панетты, который возглавлял Пентагон в администрации Барака Обамы, "слова со стороны администрации создают еще более высокое напряжение в условиях имеющих место провокаций". По его словам, США "должны быть осторожны" и "не должны делать резких движений".
"Мы недавно дали Китаю шанс поучаствовать в этом процессе, посмотрим, что они могут сделать", — сказал экс-глава оборонного ведомства.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".