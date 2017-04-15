Экс-глава Пентагона заявил о риске ядерной войны из-за КНДР

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Превентивный удар США по КНДР, о возможности которого сообщали СМИ, может привести к ядерной войне, считает экс-глава министерства обороны США Леон Панетта.

"Есть объяснение тому, почему президенты США в прошлом не "спускали курок" в отношении Северной Кореи, 20 миллионов человек в Сеуле станут целью удара, существует вероятность ядерной войны, которая бы стоила миллионов человеческих жизней. Поэтому я считаю, что мы должны быть более осторожны", — сказал Панетта в эфире телеканала NBC

По словам Панетты, который возглавлял Пентагон в администрации Барака Обамы, "слова со стороны администрации создают еще более высокое напряжение в условиях имеющих место провокаций". По его словам, США "должны быть осторожны" и "не должны делать резких движений".

Панетта предупредил, что возможность "превентивных" действий в адрес Пхеньяна со стороны США, о которых накануне сообщили СМИ, "опасна", поскольку повлечет за собой удар, целью которого может стать столица Республики Корея Сеул.

"Мы недавно дали Китаю шанс поучаствовать в этом процессе, посмотрим, что они могут сделать", — сказал экс-глава оборонного ведомства.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".