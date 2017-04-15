Гутерреш предупредил о возможности возобновления конфликта в Ливии

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Ситуация в Ливии может вновь ухудшиться, на территории страны действуют отдельные представители группировки "Исламское государство"*, предупредил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс , в докладе генсекретаря ООН, адресованного членам Совета Безопасности организации, говорится, что, несмотря на то, что ИГ* более не контролирует территорию Ливии, ее члены были замечены на территории страны и несут ответственность за проведение ряда атак в различных ее районах.

Генеральный секретарь выразил озабоченность новой эскалацией военных действий и политической неопределенностью в стране. Гутерреш предупредил в связи с этим, что ситуация может обернуться возвращением к полномасштабному конфликту.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.