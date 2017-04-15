В США предложили использовать супербомбу против мексиканских наркокартелей

МЕХИКО, 15 апр – РИА Новости. Шериф округа Батлер в американском штате Огайо Ричард Джонс призвал использовать американскую сверхмощную бомбу против мексиканских наркокартелей.

В четверг США впервые применили супербомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков ИГ*. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоят 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

"Я говорю уже 10 лет – хватит, значит, хватит. Эта "матерь всех бомб" может быть использована против мексиканских наркокартелей, и нас ждут впереди отличные дни", — написал Джонс в своем микроблоге в Twitter. Округ Батлер расположен в нескольких тысячах километров от границы с Мексикой.

Канал Univision отмечает, что шериф Джонс, ярый сторонник Дональда Трампа, не первый раз отмечается заявлениями и действиями против Мексики. Так, в 2014 году он послал президенту Мексики письмо со счетом на 900 тысяч долларов для оплаты борьбы с мексиканскими преступными элементами на территории США.

Также он известен своей жесткой антииммигрантской позицией. Рядом с окружной тюрьмой он установил указатель с надписью "Незаконные пришельцы – сюда". В свое время он просил Трампа направить в Огайо федеральных миграционных агентов для проверок работников местных торговых заведений.

*Террористическая организация, запрещенная в России.