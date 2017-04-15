В США предложили использовать супербомбу против мексиканских наркокартелей

МЕХИКО, 15 апр – РИА Новости. Шериф округа Батлер в американском штате Огайо Ричард Джонс призвал использовать американскую сверхмощную бомбу против мексиканских наркокартелей.
"Я говорю уже 10 лет – хватит, значит, хватит. Эта "матерь всех бомб" может быть использована против мексиканских наркокартелей, и нас ждут впереди отличные дни", — написал Джонс в своем микроблоге в Twitter. Округ Батлер расположен в нескольких тысячах километров от границы с Мексикой.
Также он известен своей жесткой антииммигрантской позицией. Рядом с окружной тюрьмой он установил указатель с надписью "Незаконные пришельцы – сюда". В свое время он просил Трампа направить в Огайо федеральных миграционных агентов для проверок работников местных торговых заведений.
*Террористическая организация, запрещенная в России.