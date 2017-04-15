СМИ подсчитали ошибки официального представителя Белого дома

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Журналисты британской газеты The Independent насчитали 11 ошибок, допущенных официальным представителем Белого дома Шоном Спайсером три месяца президентства Дональда Трампа. Перечень оплошностей обнародован на сайте издания.

В частности, как отмечают репортеры, Спайсер заявлял, что инаугурацию Трампа посетили больше людей, чем церемонию вступления в должность предыдущего главы государства Барака Обамы. Спайсер также называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо Джо и несколько раз неправильно произносил фамилию главы правительства Австралии Малкольма Тернбулла. Он называл его Трамбол.

В числе прочего издание обратило внимание, что в ходе брифинга 11 апреля представитель американского президента заявил, что даже Адольф Гитлер, в отличие от сирийского лидера Башара Асада, не опускался до такой низости, как использование химического оружия.