СМИ подсчитали ошибки официального представителя Белого дома

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Журналисты британской газеты The Independent насчитали 11 ошибок, допущенных официальным представителем Белого дома Шоном Спайсером три месяца президентства Дональда Трампа. Перечень оплошностей обнародован на сайте издания.
В числе прочего издание обратило внимание, что в ходе брифинга 11 апреля представитель американского президента заявил, что даже Адольф Гитлер, в отличие от сирийского лидера Башара Асада, не опускался до такой низости, как использование химического оружия.