СМИ: США предпочитают военным мерам политику давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Администрация США намерена при подходе к КНДР использовать политику максимального давления, по возможности при помощи Китая, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в администрации.

По его данным, от военных мер США не отказываются, но пока что намерены действовать по-другому. Среди различных сценариев, которые рассматривали в Белом доме, были и попытки насильственного свержения северокорейских властей, и признание ядерного статуса КНДР, уточняет издание.

При этом в Белом доме надеются на согласие Китая и России в ужесточении санкций ООН в том случае, если КНДР проведет очередное, шестое по счету, ядерное испытание, сообщает агентство. Белый дом возлагает надежды на Пекин, который остается главным внешнеторговым партнером Пхеньяна, и расценивает как положительное событие приостановку импорта в Китай северокорейского угля, уточняет агентство.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".