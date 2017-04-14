МОСКВА, 14 апр — РИА Новости/Прайм. Американская корпорация Apple получила разрешение на тестирование машин с автопилотом в Калифорнии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Департамента штата по регистрации транспортных средств.

Разрешение относится к трем автомобилям Lexus 2015 года выпуска, которые будут модернизированы для использования в автономном режиме, отмечает издание.

Представитель компании Apple отказался комментировать полученное разрешение. Однако он упомянул о письме, адресованном в декабре 2016 года Национальному управлению безопасностью движения на трассах США (NHTSA), из которого следует, что компания инвестирует в исследования машинного обучения и автономные системы, сообщает газета.

Всего в списке компаний, получивших разрешение на испытание автомобилей с автопилотом, значатся 30 компаний. Помимо Apple, среди них есть Google, Tesla Motors, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, BMW.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.