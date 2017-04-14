США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, сообщила пресс-служба американских ВМС.

Данный шаг был предпринят на фоне повышенной напряженности из-за возможных ядерных испытаний в КНДР.

"Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.

Как заявил представитель флота Роберт Клин, командировка позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.

Ранее США перебросили в район Корейского полуострова ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон". По сообщениям СМИ, Вашингтон может нанести превентивный удар по КНДР, чтобы предотвратить ядерные испытания. Северная Корея в ответ пригрозила атаковать американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле.