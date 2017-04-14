На американских танках в Европе меняют камуфляж

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. На переброшенных в Европу американских танках M1A2 Abrams маскировочный рисунок начали менять с "пустынного" на "лесной", пишет Business Insider.

"Мы красим наши машины, чтобы они лучше сливались с окружающей средой, в которой мы действуем", — приводит портал заявление капитана армии США Джеймса Ингленда.

По его словам, это временная краска, которую можно будет легко смыть.

В зеленый цвет будут перекрашены более 400 единиц техники, которую США разместили в Европе, в том числе бронемашины Bradley и самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin. Машины обеспечения сохранят бежевый цвет.

Business Insider заявляет, что это "небольшое обновление свидетельствует о большом сдвиге в сторону защиты Европы от России".

В январе 2017 года США в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) начали разворачивать в Европе бригадную боевую группу из состава 4-й пехотной дивизии. Ее личный состав насчитывает более трех с половиной тысяч военных, на вооружении которых имеется 87 танков, 18 гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и свыше 400 автомобилей Humwee. Техника и военнослужащие размещаются в Германии и странах Восточной Европы на ротационной основе.

В Москве не раз отмечали, что Россия негативно воспринимает наращивание военного присутствия США в Европе у своих границ. Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.