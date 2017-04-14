Украинский омбудсмен отправила коллеге из России список осужденных россиян

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что отправила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из более чем 300 россиян, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, и пожелала навестить 12 украинцев, которые находятся в РФ.

"У меня есть надежда, что российский омбудсмен откликнется на мое предложение, потому что я отправила список из более чем 300 граждан РФ, которые сегодня находятся в местах лишения свободы на территории Украины… Я, со своей стороны, попросила о моем визите к 12 ребятам, которые находятся на территории РФ", — сказала Лутковская в эфире телеканала "5 канал".

Омбудсмен отметила, что еще ожидает ответ, ведь прошло "не так много времени".