Хакеры раскрыли данные об операциях АНБ против банков на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило в пятницу, что хакеры из группы TheShadowBrokers раскрыли документы, предположительно принадлежащие Агентству национальной безопасности (АНБ) США, в которых сообщается, что американская разведка могла вмешиваться в финансовую систему ближневосточных стран.

Как передает агентство, в информации, полученной хакерами, АНБ, в частности, могло скомпрометировать работу дубайского офиса компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг.

В прошлом году TheShadowBrokers уже публиковали данные о хакерских программных средствах сотрудников АНБ, отмечает агентство.

Как сообщил основатель компании Comae Technologies Мэтт Сюиш (Matt Suiche), следивший за деятельностью хакерской группы в 2016 году, АНБ удалось подорвать работу тысяч компьютеров и аккаунтов, принадлежащих сотрудникам EastNets. Также, по его данным, целями американских разведчиков были финансовые институты в Кувейте, Бахрейне и Палестине.

Поскольку EastNets связывает арабские банки с международной системой передачи финансовых сообщений SWIFT, вмешательство АНБ позволит его сотрудникам отслеживать транзакции на Ближнем Востоке, заключил Сюиш.

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что подлинность опубликованных документов пока не была установлена. Однако предыдущие "сливы" хакеров были подкреплены материалами, донесенными до общественности Эдвардом Сноуденом.