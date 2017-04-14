"Ни убитых, ни раненых": ИГ* отреагировало на удар США в Афганистане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сообщения о результатах применения американскими силами в Афганистане самой мощной неядерной бомбы поступают диаметрально противоположные.

В Пентагоне заявили, что жертвами атаки стали, по меньшей мере, 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Террористы, в свою очередь, уверяют, что не потеряли "ни убитых, ни раненых".

Удачная миссия или провал?

В результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане уничтожены по меньшей мере 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, передало агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Президент США Дональд Трамп также назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

При этом, как пишет CNN, американские военные полагали, что в районе, на который была сброшена бомба, находилось от 600 до 800 боевиков. Однако неясно, какое количество террористов они намеревались уничтожить данным ударом.

В свою очередь, в заявлении террористической группировки "Исламское государство"*, утверждается, что боевики не понесли вообще никаких потерь в результате атаки — "ни убитыми, ни ранеными".

Пентагон заявил об успехе

В ходе пресс-конференции, посвященной сбросу боеприпаса GBU-43/B, прозванного "матерью всех бомб", журналисты задали командующему американскими силами в Афганистане генералу Джону Николсону вопрос о том, насколько оправданным было применение столь мощного оружия.

"С тактической точки зрения бомба была использована в правильный момент против правильной цели", — приводит CNN ответ генерала.

Вместе с тем, Николсон уклонился от прямого ответа на вопрос, по чьему приказу была использована бомба. Он также заявил, что подготовку к операции американские военные осуществляли вместе с афганскими властями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Удар согласовали с Афганистаном

Администрация президента Афганистана сообщила, что бомбардировка США позиций террористической группировки "Исламское государство"* была проведена для поддержания усилий сил обороны и безопасности страны.

"Авиаудар был направлен на поддержку усилий афганских национальных сил безопасности (ANSF) и сил США, а также минимизацию риска для ANSF и сил США в проведении операций по зачистке в регионе", — приводит издание сообщение Президентского дворца Афганистана в Twitter.

По мнению посла Афганистана в США Хамдуллы Мохиба, поводом для сброса "супербомбы" стали усилившиеся за неделю бои между американскими и афганскими войсками с одной стороны и террористами с другой. Американцы не могли успешно продвигаться вперед, так как местность была заминирована боевиками ИГ*.

Нарушение суверенитета

При этом экс-президент Афганистана Хамид Карзай раскритиковал применение США сверхмощной бомбы.

"Эта атака является вопиющим нарушением суверенитета Афганистана, его территории и природы… Она не воплощает борьбу с терроризмом, а является предлогом для США, чтобы превратить территорию нашей страны в испытательный полигон для новых видов оружия массового поражения", — написал Карзай на своей странице в соцсети Facebook.

Карзай призвал жителей страны выразить неприятие действий США на ее территории.

Красивый жест Трампа

По мнению политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, США становятся склонными к "эффектным жестам".

"Фактически это действительно было испытание бомбы, потому что это было ее первое боевое применение. В связи с этим мы увидели некую позицию, некую новую черту Трампа. Он склонен к эффектным, "красивым" жестам с использованием вооруженных сил", — считает эксперт.

По его словам, демарш с разворотом военно-морской группировки в сторону Северной Кореи или сброс бомбы свидетельствуют о том, что Трампу важен не результат, а картинка.

"США показывают, что они склонны решать проблемы военным путем, а не мирным. В вопросе Афганистана они говорят нам о том, что в силах и без участия мирового сообщества решить эту проблему. Кроме того, США опасаются оказаться на вторых позициях, и поэтому они не согласились на участие в конференции в Москве, где, по их мнению, будет лидировать Россия", — уверен Шатов.

При этом, его мнению, у США нет никакого подхода к решению проблемы Афганистана, кроме использования оружия.

"Поэтому США не готовы участвовать в переговорном процессе. То же самое, кстати, мы наблюдаем и по Сирии, и по Северной Корее. Мы видим, что сейчас США вновь начали играть мускулами. Переговорной политики мы не наблюдаем ни на одном направлении", — резюмировал политолог.

Послание России

Использование США супербомбы в Афганистане, как и удары по авиабазе ВС Сирии, адресовано России, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"По сути, и в том, и в другом случае речь идет о демонстрации своей мощи, и у этих так сказать "показательных выступлений" единственный адресат — Россия", — отметил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что если США полагают, что подобным образом они как-то смогут подвигнуть Россию изменить свою политику в нужную для них сторону, то "глубоко ошибаются".

"Американцам нужно остановиться. Существует большая вероятность, что попытки встроить в этот мрачный ряд еще и Северную Корею приведут к непредсказуемым последствиям", — заключил он.

Что это было?

Боеприпас GBU-43/B, прозванный "матерью всех бомб", весит девять с половиной тонн. Во время атаки его сбросили с самолета MC-130.

В бобме используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Она снабжена системой спутникового наведения. Первое испытание GBU-43 прошло в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.