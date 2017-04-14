СМИ: применение бомбы США в Афганистане не требовало согласования с Трампом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Командование США в Афганистане не нуждалось в согласовании с президентом Дональдом Трампом удара с применением сверхмощной бомбы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне.
Как заявил один из источников агентства, Николсон рассчитывал не только решить боевую задачу — разрушить тоннели боевиков "Исламского государства"*, но и продемонстрировать террористам решимость американских военных устранить боевиков в стране.
При этом, по словам чиновника, командующий не собирался посылать таким образом какой-либо сигнал другим государствам, например, КНДР.
США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков ИГ*. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоят 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.
*Террористическая организация, запрещенная в России