Следователи сомневаются, что взрыв у автобуса "Боруссии" устроили исламисты

БЕРЛИН, 14 апр — РИА Новости. Следователи серьезно сомневаются, что записку, оставленную на месте взрыва возле автобуса немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд), действительно писали исламисты, сообщают в пятницу телеканалы WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.

Ранее подобные сомнения уже высказывал, в частности, Ральф Егер, глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, на территории которой произошел теракт.

"Исследование, сделанное по заказу следствия, показывает наличие "серьезных сомнений" в том, что "записку писали радикальные исламисты", — сообщают СМИ. Записка в трех экземплярах была найдена непосредственно у автобуса.

Несмотря на то что авторы записки утверждают, что действовали "во имя Аллаха", пока правоохранители считают единственной целью такого утверждения намерение создать видимость теракта, совершенного исламистами.

Ранее также высказывались предположения о том, что теракт совершили левые экстремисты или футбольные болельщики-радикалы. До сих пор на след истинных виновников ЧП полиции и прокуратуре выйти не удалось.

Инцидент в Дортмунде произошел вечером 11 апреля. "Боруссия" во вторник должна была сыграть с "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Примерно в 19.15 около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, прогремели три взрыва, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч был перенесен на среду.

Ранее сообщалось, что на месте взрывов специалисты нашли три одинаковые записки, авторы угрожали убийством в Германии "12 неверных" и обвиняли лично канцлера Ангелу Меркель в том, что "ее" самолеты "Торнадо" летают над "землей халифата". Кроме прочего, они требовали закрыть авиабазу Рамштайн.