В Пентагоне объяснили, почему использовали "супербомбу" в Афганистане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американские военные утверждают, что применение самой мощной из имеющихся неядерных бомб против тоннелей "Исламского государства"* в Афганистане было оправдано, сообщает CNN.

В ходе пресс-конференции, посвященной сбросу боеприпаса GBU-43/B, прозванного "матерью всех бомб", журналисты задали командующему американскими силами в Афганистане генералу Джону Николсону вопрос о том, насколько оправданным было применение столь мощного оружия. "С тактической точки зрения бомба была использована в правильный момент против правильной цели", — приводит CNN ответ генерала.

Вместе с тем, Николсон уклонился от прямого ответа на вопрос, по чьему приказу была использована бомба, говорится в статье. Он также заявил, что подготовку к операции американские военные осуществляли вместе с афганскими властями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

По мнению посла Афганистана в США Хамдуллы Мохиба, поводом для сброса "супербомбы" стали усилившиеся за неделю бои между американскими и афганскими войсками с одной стороны и террористами с другой. Продвижение вперед было затруднено, так как боевики ИГ* заминировали местность.

Ранее американские военные полагали, что в районе, на который была сброшена бомба, находилось от 600 до 800 боевиков, напоминает CNN, однако неясно, какое количество террористов они намеревались уничтожить данным ударом.

В четверг американские военные впервые использовали в бою боеприпас GBU-43/B массой 9,5 тонн, получивший прозвище "матери всех бомб", против системы тоннелей в провинции Нангархар в Афганистане. По данным Пентагона, в результате удара погибло 36 террористов. Позднее в СМИ появилась информация, что боевики ИГ* никаких потерь не понесли.

*Террористическая организация, запрещенная в России.