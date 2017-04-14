Нетаньяху назвал убийство британки ударом "исламистского терроризма"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство британской туристки в Иерусалиме очередным ударом "исламистского терроризма" по мировым столицам.

Глава правительства подтвердил, что жертвой нападения, которое произошло в пятницу в городском трамвае, стала 23-летняя студентка из Великобритании. Ее ударил ножом житель одного из арабских районов Иерусалима. От полученных ранений девушка скончалась в больнице.

"Радикальный исламистский терроризм бьет по столичным городам всего мира. К сожалению, сегодня он ударил по столице Израиля, Иерусалиму", — сказал Нетаньяху.

"Палестинский террорист хладнокровно убил 23-летнюю студентку, подданную Соединенного Королевства. От имени всего народа Израиля я выражаю соболезнования семье убитой девушки", — продолжил он.

Нападение случилось в разгар иудейского праздника Песах и канун христианской Пасхи, когда к святыням Иерусалима съезжаются многочисленные паломники со всего мира. Теракт произошел в центре города, на площади ЦАХАЛ, под стенами Старого города, недалеко от Яффских ворот, зданий иерусалимской мэрии и Русской духовной миссии.

Полицейские задержали нападавшего. Им оказался 57-летний мужчина, страдающий от расстройства психики. Антитеррористическая спецслужба ШАБАК сообщила, что ранее его судили за домогательства к собственной дочери, и он пытался покончить жизнь самоубийством.

Убийство туристки продолжает череду арабских нападений, жертвами которых за полтора года стали более 40 человек — израильтян и иностранцев. Подобные атаки, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но часто обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений. Нападения продолжаются с осени 2015-го, хотя в последние месяцы их частота заметно снизилась.