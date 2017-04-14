СМИ: в Германии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта

БЕРЛИН, 14 апр — РИА Новости. Силы полицейского спецподразделения в пятницу задержали троих предполагаемых исламистов, их подозревают в причастности к подготовке теракта в ФРГ, сообщает издание Focus.

Отмечается, что двое 27-летних мужчин (граждане Турции и Афганистана) и одна женщина (25-летняя гражданка Германии) были задержаны еще накануне. Ранее был задержан еще один подозреваемый, 25-летний гражданин ФРГ Саша Л., которого считают организатором подготовки теракта, направленного против полиции или солдат бундесвера.

Прокуратура считает, что трое задержанных в четверг помогали Саше Л., задержания были проведены в Кельне, городах Бюнде и Хильдесхайм, двое мужчин и женщина в настоящее время находятся в предварительном заключении.