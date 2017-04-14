МИД опроверг сообщения о поставках С-300 в Хорватию в начале 90-х

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Москва опровергла провокационные сообщения в хорватских СМИ о якобы поставках в 90-е годы в обход эмбарго ООН вооружений в Хорватию, включая С-300, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

"Россия неизменно придерживалась своих международно-правовых обязательств, в том числе применительно к режиму эмбарго на поставки вооружений конфликтующим сторонам в ходе югославского кризиса 1991-1995 годов", — сказал дипломат.

"Считаем данные публикации провокационными, грубо искажающими факты, нацеленными на очернение политики Российской Федерации на Балканах. Тем более неприемлемо в контексте всех этих вымыслов упоминание контактов посла России в Загребе. Вся ответственность лежит на авторах подобных затей", — добавил он.